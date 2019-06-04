الأردن يدين بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس

عمان-الغد- دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وقال في تغريده على حسابه في “تويتر”: “ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة خرقا للقانون الدولي، وخطوة لاشرعية تستهدف تغيير الهوية العربية للمدينة المحتلة تعمق التوتر وتقوض جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين. يجب على المجتمع الدولي ممارسة ضغوطا فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية”.