الأردن يدين تصريحات نتنياهو حول نيته بسط سيادة الاحتلال على الخليل

عمان-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته بسط السيادة الإسرائيلية على الخليل وعلى ما يسمى مستوطنة “كريات أربع” .

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة أن مثل هذه التصريحات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي القيام بمسؤولياته واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجه وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، محذراً من أن هذا التوجّه وتوجّهات الضم التي طرحها رئيس الوزراء نتنياهو مؤخراً ستقضي على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وستدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.