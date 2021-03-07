الأردن يدين تصعيد الحوثيين المستمر ضد السعودية

عمّان –الغد – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات التصعيد الخطير والمستمر من قبل مليشيات الحوثي باستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة والمفخخة بدون طيار .

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الافعال الإرهابية الجبانة الأمر الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الانساني ويتناقض مع الجهود الدولية المستهدفة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.

وشدد الفايز على وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق مؤكداً على موقف المملكة الراسخ في رفض كل اشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.