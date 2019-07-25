الأردن يدين تفجيرات كابول ومقديشو

عمان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الخميس الانفجارات الثلاثة المتتالية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

كما دانت الوزارة أيضا التفجير الذي استهدف مبنى بلدية العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، تضامن الأردن مع حكومتي وشعبي أفغانستان وصوماليا في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلدين الصديقين.

وعبر القضاة عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.