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الأردن يدين تفجيرات كركوك الإرهابية

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الجمعة، التفجيرات الإرهابية التي وقعت في محافظة كركوك في شمال جمهورية العراق الشقيقة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان سلمان القضاة، تضامن الأردن مع حكومة وشعب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار العراق الذي هو ركيزة لاستقرار المنطقة.

وعبر عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

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