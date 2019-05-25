الأردن يدين تفجيري ليون وكابول

عمان- الغد- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم السبت الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، والذي ادى الى إصابة عدد من الجرحى.

كما دانت الوزارة ايضا حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المصلين.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، تضامن الأردن مع حكومتي وشعبي فرنسا وأفغانستان في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلدين الصديقين.

وعبر القضاة عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.