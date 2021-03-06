الأردن يدين تفجير الصومال الإرهابي

عمان – الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مطعم شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز عن ادانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الجريمة البشعة وهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أكد الفايز موقف المملكة الرافض لكل اشكال العنف والتطرف والارهاب الذي يستهدف دون تمييز الجميع.

وأعرب الفايز عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.