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الأردن يدين تفجير كابول الإرهابي

منذ 19 دقيقة
استهدف التفجير حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول

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عمان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الاحد التفجير الإرهابي، الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل اكثر من 60 شخصا وإصابة اخرين.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، تضامن الأردن مع الحكومة والشعب الأفغاني في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار أفغانستان.

وعبر عن اصدق التعازي والمواساة بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

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