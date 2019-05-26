الأردن يدين تفجير مفخخة في الموصل

عمان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأحد، حادث انفجار سيارة مفخخة فى سوق قرية العوينات بناحية ربيعة غربى الموصل، في جمهورية العراق الشقيقة ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان سلمان القضاة، تضامن الأردن مع حكومة وشعب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار العراق الذي هو ركيزة لاستقرار المنطقة.

وعبر عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.