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الأردن يدين عملية إرهابية استهدفت آلية للأمن في مصر

منذ 16 دقيقة
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

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عمان- الغد – أدان الأردن بأشد العبارات العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت آلية للأمن في مصر الشقيقة بعبوة ناسفة، على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي.

وأكد الصفدي أن الأردن يقف مع الأشقاء المصريين بكل إمكاناته، مضيفا أن “مصر أقوى من قوى الشر وستقهر كل العصابات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها”.

وختم “رحم الله الأبرياء الذين ارتقوا وحمى مصر وشعبها الكريم”.

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