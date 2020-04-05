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الأردن يدين عملية طعن في فرنسا

منذ 19 دقيقة

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عمان- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم حادثة الطعن التي وقعت في منطقة رومان سور إيزير جنوب شرقي الجمهورية الفرنسية، والتي راح ضحيتها قتيلين وعدد من الجرحى.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز ادانة المملكة واستنكارها هذا العمل الجبان الذي استهدف الأبرياء، جريمةً تستهدف زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلد.
وأكد موقف الأردن الرافض لجميع أشكال التطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع، معبرا في نفس الوقت عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، ولفرنسا شعباً وحكومةً دوام الأمن والاستقرار.

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