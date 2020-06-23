الأردن يدين هجمات الحوثيين على السعودية

عمّان- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المحاولات الإرهابية للحوثيين استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه الرياض ونجران وجازان اعترضتها قوات التحالف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز تضامن المملكة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، واستنكار هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، مؤكداً أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل.