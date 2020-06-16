الأردن يدين هجوم حوثي إرهابي على نجران السعودية

عمان-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي المستنكر من قبل الحوثيين الذي أطلق من “صعدة” باتجاه مدينة “نجران” في المملكة العربية السعودية، بصواريخ تم اعتراضها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز استنكار المملكة المطلق ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان كما أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن أمن المملكتين واحدٌ لا يتجزأ وأي تهديد للمملكة الشقيقة مرفوض ومدان، ويعتبر تهديد لأمن المنطقة بأكملها.