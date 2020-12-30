الأردن يدين هجوم عدن الإرهابي

عمان – الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن هذا اليوم والذي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الاشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة الجهود المستهدفة وقف التدهور وإنهاء النزاع وتحقيق السلام وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.