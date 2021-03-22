الأردن يرحب بالمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية ويؤكد دعمه لها

عمان-الغد- رحبت المملكة اليوم بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية الشقيقة للتوصل لاتفاق شامل لحل الأزمة اليمنية وأكدت دعمها الكامل لها.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في بيان أصدرته الوزارة أن الأردن يدعم بالمطلق هذه المبادرة التي توفر طرحاً متكاملاً للتوصل لاتفاق سياسي شامل منسجم مع قرارات الشرعية الدولية ينهي الأزمة ويحمي اليمن الشقيق وشعبه العزيز ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الصفدي أن المبادرة تعكس أيضا حرص السعودية على أمن اليمن والمنطقة واستقرارهما، وتمثل خطوة عملية في جهود إنهاء الأزمة الأمنية ومعالجة تبعاتها الإنسانية الكارثية.

وجدد الصفدي إدانة المملكة المطلقة الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية في أي خطوات تتخذها لحماية أمنها ومصالحها، مشدداً على أن أمن الأردن والسعودية واحد.

وكان الصفدي التقى اليوم المبعوث الأممي لليمن مارتين غريفيث وبحث معه المستجدات في جهود التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة اليمنية.

وأكد الصفدي دعم الأردن جهود الأمم المتحدة وكل الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة ووقف ما تسببه من معاناة إنسانية للشعب اليمني الشقيق وتهديد للأمن والاستقرار.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والتزام جميع الاتفاقات التي وقعت خطوات أساسية في جهود حل الأزمة.

وأطلع غريفيث الصفدي على الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية التي يستضيف الأردن مقرها من أجل ضمان التزام الاتفاقات ووقف القتال وانهاء الأزمة وتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وشكر غريفيث الصفدي على استضافة الأردن مقر البعثة الأممية ودعمه لها وعلى مواقفه وسياساته التي تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.