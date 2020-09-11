الأردن يرحب بالنتائج الإيجابية للمحادثات الليبية

عمّان – رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بالتطورات والنتائج الإيجابية للمحادثات بين الأطراف الليبية والتي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية على مدار يومين وأفضت إلى تفاهمات نحو تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية .

وثمن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز جهود المملكة المغربية الشقيقة وأكد دعم المملكة كل الجهود والمبادرات التي تستهدف حل الأزمة الليبية من خلال مفاوضات سياسية بما يضمن وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها ويمنع التدخلات الخارجية ويحفظ مصالح وتطلعات شعبها الشقيق.