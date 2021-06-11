الأردن يرحب بانتخاب الإمارات عضوا في مجلس الأمن

عمان- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بانتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 – 2023.

وأعربت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، عن خالص تهاني وتبريكات المملكة لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بهذا الإنجاز المستحق الذي يعكس مكانة الإمارات المرموقة على المستوى الدولي وتميز دبلوماسيتها وجهودها الدؤوبة والبارزة في دعم الأمن والسلم الدوليين والبرامج الإنسانية والتنموية حول العالم.

وأكدت الوزارة دعم ووقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في إنجاح جهودهم ومسؤولياتهم الدولية بما يسهم في خدمة القضايا والمصالح العربية المشتركة ويحفظ الاستقرار والأمن الدوليين.

كما أعربت الوزارة عن تهاني المملكة لحكومات وشعوب كل من البرازيل وغانا وغابون وألبانيا بانتخابها أيضاً أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وتمنيات المملكة لها جميعا بالنجاح في مهامها ومسؤولياتها في معالجة القضايا الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. (بترا)