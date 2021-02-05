الأردن يرحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية

عمان – رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية والتي تم اختيار اعضائها من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز عن ترحيب المملكة بهذه الخطوة الإيجابية وتمنياتها للسلطة المؤقتة النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون أول 2021 وتسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة.

وثمن الفايز جهود الأمم المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية في رعاية العملية السياسية في ليبيا وجهود الأطراف الليبية في تغليب المصلحة الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق في النمو والازدهار.–(بترا)