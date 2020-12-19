الأردن يرحب بتنفيذ اتفاق الرياض والإعلان عن حكومة كفاءات سياسية باليمن

عمان – رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم السبت، بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بنود اتفاق الرياض، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية وإنهاء الترتيبات العسكرية.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، عن تثمين المملكة لجهود كافة الأطراف وتغليبها المصلحة الوطنية، وكذلك جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في رعاية تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

كما أعرب عن التمنيات بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل لتسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار والسلام وتلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.

–(بترا)