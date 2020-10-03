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الأردن يرحب بتوقيع اتفاق جوبا للسلام

منذ ساعة واحدة

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عمّان – الغد- رحبت المملكة اليوم اسبت بتوقيع اتفاق چوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان الشقيق وعدد من الحركات المسلحة، في مدينة چوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وهنأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي السودان الشقيق بهذا الإنجاز الكبير وأكد على أهميته خطوة تاريخية على طريق تكريس الأمن والاستقرار في السودان وتلبية طموحات الشعب السوداني الشقيق في النمو والازدهار.

وأكد الصفدي على أن الأردن بتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني يقف إلى جانب الأشقاء في السودان في سعيهم لتجاوز التحديات وتكريس الاستقرار والسلام وبناء المستقبل الآمن المنجز للشعب السوداني الشقيق.

وأشاد الصفدي بجهود جميع الأطراف في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

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