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الأردن يرحب برفع اسم السودان من “قائمة الإرهاب”

منذ 55 دقيقة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين- (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين- (أرشيفية)

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عمان – الغد- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الإدارة الأمريكية رسمياً رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز عن التمنيات في أن يسهم هذا القرار في دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في السودان وبداية أفق جديد من النمو الاقتصادي لتلبية طموحات الشعب السوداني الشقيق في النمو والازدهار.

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