الأردن يرسل طائرة مساعدات سادسة إلى لبنان

عمان-الغد- تنفيذاً للتوجيهات الملكية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الإثنين، طائرة مساعدات إنسانية إلى الشعب اللبناني الشقيق.

وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، سيتم ايصالها إلى الجهات المعنية في الجيش اللبناني الشقيق للوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف التي يمر بها بلدهم، بحسب موقع هلا أخبار.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أرسلت وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، منذ بداية الأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني الشقيق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، العديد من الطائرات تنوعت فيها المساعدات من مواد طبية وأدوية ومواد غذائية.