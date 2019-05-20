“الأردن” يرعى حفل إفطار وأمسية رمضانية للمكفوفين



عمان- ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية لبنك الأردن وفي ظلال شهر رمضان المبارك، رعى بنك الأردن السبت الماضي مأدبة افطار خيرية وأمسية رمضانية لنحو 90 كفيفا جلهم من الأطفال من نادي النخبة للمكفوفين في مجمع النقابات المهنية في الرصيفة.

وتلا حفل الافطار الخيري، اجواء من المرح والبهجة، والسرور وخاصة خلال الفقرات المميزة التي تنوعت بين مسرحية أظهرت قدرات المكفوفين وعطائهم وإبداعهم، إضافة إلى فقرة المسابقات وتوزيع الجوائز واستعراض مواهب الأطفال المكفوفين وفقرات لفرقة المكفوفين الموسيقية.

وأكد رئيس نادي النخبة للمكفوفين ميعاد خاطر أن الهيئة الإدارية دأبت خلال الشهر الفضيل على إقامة الافطارات والأمسيات الرمضانية، لإطلاق مواهب الاطفال المكفوفين والمساهمة في بث روح التفاعل والحيوية في نفوسهم. ولفت خاطر إلى دعم بنك الأردن لهذا الافطار والامسية الرمضانية وإلى دعمه المادي والمعنوي بشكل سنوي عبر عدد من البرامج الريادية، كمسؤولية مجتمعية ووطنية يحملها على عاتقه.