الأردن يرغب في استضافة كأس آسيا للسيدات 2026

كوالالمبور – بعد أن قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتوجيه الدعوة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل إبداء رغبتها في استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026، قبل الموعد النهائي بتاريخ 31 تموز (يوليو) 2022، أعلن الاتحاد الآسيوي يوم الاثنين أن 4 اتحادات وطنية أبدت رغبتها في استضافة البطولة.

وقامت الاتحادات الوطنية الأربع بإعلان رغبتها في استضافة البطولة الأهم في قارة آسيا لمنتخبات السيدات، وهي حسب الترتيب الإبجدي باللغة الإنكليزية: الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم.

وسوف يعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الآن مع جميع الاتحادات الوطنية الراغبة في استضافة البطولة، من أجل تقديم الوثائق اللازمة للاستضافة بحسب عملية الترشيح، على أن يتم اتخاذ القرار النهائيات والإعلان عنه خلال عام 2023.

وينتظر أن تشهد كأس آسيا للسيدات 2026 البناء على أساسات التراث الكبير للبطولة، والتي تم توسيعها من 8 منتخبات إلى 12 منتخب، حيث كانت النسخة الأخيرة العام 2022 في الهند الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة خلال العقدين الماضيين، وجرى تنظيمها عبر أكبر وفد في تاريخ البطولة.

كما شهدت النسخة الماضية تواجد أكبر عدد من طواقم التحكيم في تاريخ البطولة، حيث جرى تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى، وذلك اعتباراً من الدور ربع النهائي.

وكذلك سجلت النسخة الماضية هذا العام الأرقام الأعلى في التفاعل الرقمي، وبنسبة ارتفاع بلغت 5,324% مقارنة بالنسخة السابقة عام 2018، مع تسجيل أكثر من 270 مليون انطباع و17 مليون تفاعل و74 مليون مشاهدة للفيديو، عبر المنصات الرقمية المختلفة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكانت أستراليا استضافت كأس آسيا للسيدات عام 2006، علماً بأن منتخب أستراليا حقق اللقب الوحيد في تاريخ البطولة عام 2010 في الصين، في حين تستضيف أوزبكستان هذا العام بطولة الأندية الآسيوية للسيدات لمنطقة الغرب، حيث تطمح في أن تكون أول دولة بمنطقة وسط آسيا تستضيف البطولة.

واستضاف الأردن كأس آسيا للسيدات العام 2018، في حين تطمح السعودية في أن تصبح ثاني دولة بمنطقة غرب آسيا تستضيف البطولة.