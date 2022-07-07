الأردن يرفض تجيير خدمات “الأنروا”

أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أهمية التحرك بشكل فاعل لحشد الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

وبحث الصفدي، اليوم خلال اجتماعه، مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الخطوات المستقبلية اللازمة لتوفير الدعم للأنروا وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفقاً لتكليفها الأممي، وذلك في إطار العمل والتنسيق المشترك مع الوكالة والشركاء الدوليين والإقليميين.

وجدّد الصفدي التأكيد على رفض أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المُقدمة للاجئين الفلسطينيين، وأن تقديم هذه الخدمات هي مسؤوليةٌ حصريةٌ للوكالة بموجب ولايتها الأممية وبأن صلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض.

واستعرض الصفدي ولازاريني خطط الوكالة وما تواجهه من تحديات ضاغطة، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور مع الشركاء، ولا سيما في ظل اقتراب انعقاد أعمال الدورة (٧٧) للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر أيلول القادم.