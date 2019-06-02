الأردن يرفض ويدين اعتداء الاحتلال على المصلين في الأقصى

عمان- الغد- قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبد الناصر أبو البصل، إن التصرفات المستفزة التي قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم باقتحامها للمسجد الاقصى المبارك وادخال المتطرفين والمستوطنين بالقوة الى المسجد الاقصى المبارك وضربها للمصلين وخاصة النساء والمتعبدين لله في هذه الايام المباركة بالعشر الاواخر من رمضان، عمل مرفوض ومدان وفق الاعراف والمبادئ والقوانين في العالم كافة.

واستهجن أبو البصل ما قامت به قوات الاحتلال عندما ضربت النساء والشيوخ والاطفال المعتكفين الامنين وملاحقتهم الى داخل المصلى القبلي والمرواني والاعتداء عليهم ورشهم بالغازات المسيلة للدموع داخل المساجد المسقوفة وضرب الحراس وعدم السماح باسعافهم وذلك كله بحماية القوات الخاصة وحرس الحدود والشرطة المدججين بالأسلحة والتي قامت باغلاق ابواب المساجد على المتعبدين الأمر الذي يعد تدخلاً في اماكن العبادة مع حرمان المصلين والمعتكفين من حقهم في مسجدهم.

واكد أبو البصل ان على الاحتلال عدم التدخل بالمسجد الاقصى المبارك الذي هو ملك للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه احد وانه غير قابل للمشاركة ولا التقسيم، وان على السلطة القائمة بالاحتلال الاتعاظ من دروس التاريخ التي تؤكد ان الاحتلال على زوال ان شاء الله تعالى وان تحرير الاقصى من ظلمهم وتعسفهم هو غاية لكل مسلم على وجه هذه الارض.

ودعا أبو البصل الدول المحبة للسلام الضغط على سلطات الاحتلال للكف عن هذه التصرفات غير المسؤولة والتي ستؤدي الى اذكاء الصراعات الدينية في المنطقة اذا ما استمرت، وان على الاحتلال ان لا يدعم التطرف واقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك لأن ذلك يعد شرارة قوية ستلهب المنطقة بأكملها اذا استمرت الاستفزازات والتدخلات في الوقف الاسلامي والمسجد الاقصى المبارك المقدس لدى مليار و800 مليون مسلم.

وأكد الوزير على الدعم الكامل للمرابطين والمصلين والمعتكفين ولحراس المسجد الاقصى المبارك وادارة الاوقاف الاسلامية ومجلس الاوقاف الذين يدافعون عن المسجد بقوة على الرغم من أنهم عزل لكنهم بارادتهم وايمانهم سيقهرون كل اسلحة الاحتلال وعتاده وقوته.