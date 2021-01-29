الأردن يستأنف تصدير البندورة والفلفل إلى السعودية

عمان- الغد- استأنف الأردن تصدير ارساليات الخضار من محصولي البندورة والفلفل إلى السوق السعودي اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، إثر تلبية الشروط الجديدة المطلوبة على هذين الصنفين من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية بعد إدراج هذه الشروط على بند الإقرار الإضافي لشهادات الصحة النباتية الصادرة عن وزارة الزراعة الأردنية.

وحسب المتابعات فإن من المتوقع زيادة حجم الصادرات إلى مستوى 750 طنا يوميا لدول الجوار بالإضافة إلى توقع استئناف التصدير عبر الطريق البري إلى قطر وذلك بعد تفعيل نظام المرور على اجهزة المراكز الحدودية في السعوديه المتوقع خلال شهر شباط.

وبلغت الصادرات المحلية خلال يوم الأربعاء الماضي حوالي 440 طنا شحنت بواسطة 25 ارسالية، اربعة منها للسعودية. كما بلغت الصادرات يوم الخميس 450 طنا بواسطة 26 ارسالية منها 7 للسعودية.

وتم تصدير 2743 رأسا من الأغنام المحلية و540 الف بيضة تفريخ لاحم و1.425 مليون بيضة مائدة خلال نفس الفترة.