الأردن يستضيف “أساطير” الراليات الصحراوية في رالي باها الأردن الدولي غدا

أيمن وجيه الخطيب

عمان – يستضيف الأردن ” أساطير” الراليات الصحراوية يوم غد الخميس في رالي باها الأردن (الجولة السابعة وقبل الأخيرة من “فيا” كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة – باها)، لموسم 2019، لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع “كوادز”، ورالي باها الأردن الوطني 2019، بمشاركة 32 متسابقا عالميا وعربيا ومحليا.

ويعد رالي باها الأردن 2019 أهم حدث رياضي عالمي في الأردن وعلى المستويين العالمي والإقليمي .

وسيكون عشاق المغامرة ورياضة المحركات الآلية على موعد جديد مع التحدي الكبير مع عمالقة الراليات الصحراوية عند الساعة 3.30 عصر اليوم من خلال المرحلة الإستعراضية التي تنطلق منافساتها مقابل شويخ مول العقبة، ومسافتها 2.85 كم.

وباتت الترتيبات جاهزة من أجل الحفل الافتتاحي الكبير للرالي عند الساعة 6.30 في دوار الثورة العربية الكبرى في مدينة العقبة.

وتبلغ المسافة الإجمالية لرالي باها الأردن الدولي 762.27 كم، منها 504.62 كم مراحل خاصة، خاضعة للتوقيت، و257.65 كم مراحل وصل. وتبدأ يوم الجمعة منافسات اليوم الثاني لرالي باها الأردن الدولي 2019، في منطقة وادي رم ، ويدخل السائقون المرحلة الخاصة الأولى (الصالحية) وتبلغ مسافتها 211 كلم، والمرحلة الخاصة الثانية (الديسي) و تيبلغ مسافتها 79.77 كلم.

والرالي ينطلق من مدينة العقبة وهي الميناء الأردني الوحيد والمطلة على البحر الأحمر التي يطلق عليها ” ثغر الأردن الباسم ” وتقع جنوب الأردن ، سيكون القسم الكبير من مسار الرالي في منطقة وادي رم الساحرة التي يطلق عليها ” وادي القمر ” لجمالها الساحر وخاصة في وقت الشروق والغروب ومناظر جبالها وهضابها الساحرة ، كما اطلقت الأردنية لرياضة السيارات شعار ” باها في المريخ” والفكرةة مستوحاة من طبيعة أرض المريخ.

ويستأنف السائقون منافسات اليوم الثاني والأخير السبت بالمرحلة الخاصة الثالثة والأخيرة – وادي رم، ويبلغ طولها 210.85 كم، ويقام الحفل الختامي للرالي في منطقة الصيانة – سرايا العقبة بالقرب من فندق المنارة.

المشاركون في رالي باها الأردن الدولي

ويشارك في رالي باها الأردن الدولي: أورلاندو تيرانوفا وملاحه رون غراو على متن سيارة ميني اول فور ريسنغ، فلاديمير فاسيلييف وملاحه قسطنطين زيلوتسوف على متن سيارة اول فور ريسنغ، ياكوب برزيغونسكي وملاحه تيمو غوتشالك على متن سيارة اول فور ريسنغ، خالد القاسمي وملاحه إكزافيير بانسيري على متن سيارة بيجو 3008 دي كيه آر تيربو، ياسر بن سعيدان وملاحه ماركوس ميغويل على متن سيارة ميني اول فور ريسنغ، بالاز سزالي وملاحه بونكوتشي لازلو على متن سيارة اوبل غراند لاند إكس، مشاري الظفيري وملاحه ناصر الكواري على متن سيارة نيسان باترول، متعب الشمري وملاحه علي السياري على متن سيارة نيسان باترول، معاذ التويجري وملاحه علي عبيد على متن تويوتا لاند كروزر، ماجد الشمري وملاحه فرحان الشمري على متن سيارة نيسان باترول، باربو كلاوديو وملاحه سبريدن بول على متن سيارة نيسان نافارا، منيف السلماني وملاحه عبد السلام النماشي على متن سيارة نيسان باترول، فيدور فوربييف وملاحه كيري شوبين على متن سيارة كان أم ميرفيك إكس 3، ميشيل سينوتي وملاحه رافائيل تورنابيل على متن سيارة بولاريس آر زد آر 1000 تيربو، صالح السيف وملاحه معاذ العرجا على متن سيارة كان أم ميرفيك إكس، غاي بيتون وملاحه راز هيمان على متن سيارة كان أم ميرفيك إكس.

المشاركون في فئة الدراجات

ويشارك في فئة الدراجات : سلطان البلوشي على متن دراجة كاواساكي كي إكس 450 إف، محمد البلوشي على متن دراجة كاواساكي كي إكس 450 إف، عطا الحمود على متن دراجة بيتا 480، حمزة الزواهرة على متن دراجة كاواساكي كي إكس 450 إف، عبدالله بوشماف على متن دراجة كي تي إم إيه إكس سي 500، عبد الله أبو عايشة على متن دراجة كي تي إم إيه إكس سي 500.

المشاركون في رالي باها الأردن الوطني

ويشارك في رالي باها الأردن الوطني: سالم الظفيري وملاحه فارس الظفيري على متن سيارة نيسان باترول، إبراهيم السمان وملاحه راشد الشامسي على متن سيارة نيسان باترول، ابراهيم المعبدة وملاحه يوسف لقوينا على متن سيارة ميتسوبيشي كينغ، سيف رمان وملاحه محمد آدم على متن سيارة جيب إكس جي، حمزة تيمور وملاحه بيجانت حلا على متن سيارة لاند روفر ديفندر، الحسن الخطيب وملاحه مهند قبيوي على متن سيارة تويوتا إف جي كروزر، بهاء داغر وملاحه كمال أحمد على متن سيارة لاند روفر ديفيندر، حسان الكايد وملاحه ياسر الشيخ على متن سيارة ميتسوبيشي باجيرو.