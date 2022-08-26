الأردن يستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا

عمان – الغد – تعقد اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم يوم ١٤ أيلول (سبتمر) المقبل، جتماعها الثامن والعشرين، فيما تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادي الثاني عشر يوم ١٥ الشهر ذاته.

ويقام الاجتماعان بشكل وجاهي، وفي العاصمة الأردنية عمّان، حيث مقر اتحاد غرب آسيا، الذي قام رسمياً بتوجيه الدعوة لأعضاء اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لحضورهما.

ويرأس سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم اللجنة التنفيذية التي تضم: الفريق جبريل الرجوب (فلسطين) النائب الأول لرئيس اللجنة، الشيخ سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي (عُمان) النائب الثاني للرئيس، والأعضاء: الشيخ علي بن خليفة اّل خليفة (البحرين)، العميد حاتم الغايب (سوريا)، ريمون سمعان (لبنان)، محمد فليطح الشمري (الكويت)، حسين سعيد (العراق)، أحمد البوعينين (قطر)، ابراهيم القاسم (السعودية)، الدكتور حميد الشيباني (اليمن)، حميد الطاير (الإمارات).

وبالمقابل تتشكل الجمعية العمومية من الاتحادات الوطنية الأعضاء والمنتسبين للاتحاد بموجب النظام الأساسي، وتعتبر السلطة العليا والتشريعية للاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، العديد من البنود أبرزها الاطلاع على تقرير الأمين العام لنشاطات الاتحاد منذ انعقاد آخر اجتماع ولغاية الآن، إلى جانب المصادقة على القوائم المالية وتقرير المدققين لاتحاد غرب آسيا عن العام ٢٠٢١، والمصادقة على تعديلات لوائح النظام الانتخابي للاتحاد، وعلى اللوائح التنظيمية للجمعية العمومية.