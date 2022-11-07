الأردن يستضيف الاجتماع الثامن للمجموعة الفرعية لإدارة الحركة الجوية

تستضيف المملكة الاجتماع الثامن للمجموعة الفرعية لإدارة الحركة الجوية والذي تعقده منظمة الطيران المدني الدولي – مكتب الشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني الاردني وتنطلق اعماله اليوم الإثنين في الفترة من 7-10 تشرين ثاني في فندق الفيرموت (عمان)، حيث افتتح أعمال الاجتماع عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني بالإنابة المهندس صالح العموش بمشاركة دول الشرق الأوسط بممثلة بهيئاتها الرقابية للطيران المدني ومزودي خدمات الملاحة الجوية.

وسيتناول الاجتماع على مدار الأربعة أيام القادمة أهم مسائل إدارة الحركة الجوية من حيث السلامة وكفاءة مسارات الملاحة الجوية بالإضافة الى استيعاب تدفق الحركة الجوية أثناء فعاليات كأس العالم القادم.

كما ستتاح الفرصة لعقد اجتماعات جانبية ثنائية بين الدول المجاورة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك إجراءات الطوارئ وترتيبات البحث والإنقاذ.

وتأتي أهمية عقد مثل هذه الفعاليات بحيث تعكس صورة مشرقة للأردن كدولة عضو فاعلة ومشاركة وداعمة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، كما ويضع هيئة تنظيم الطيران المدني في مصاف بيوت الخبرة حيث تعمل على نشر الوعي لكل ما هو جديد في قطاع الطيران المدني مما يؤدي الى تطبيق أمثل للملاحق الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي “الايكاو”.