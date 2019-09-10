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الأردن يستضيف البطولة العربية لكرة الطاولة

منذ ساعتين

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عمان – الغد – قرر الاتحاد العربي لكرة الطاولة اقامة البطولة العربية في العاصمة عمان مطلع شهر أيلول (سبتمبر) 2020، وهي البطولة المخصصة للمنتخبات العربية في الفئات العمرية كافة، جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية استضافة البطولة الذي اقيم في مدينة اغادير المغربية التي تشهد اقامة بطولة الأندية العربية ابطال الدوري.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني رئيس الاتحاد طارق الزعبي، فيما وقعها عن جانب الاتحاد العربي الأمين العام محمد عبدالله صالح، في الوقت الذي عبر فيه الاتحد الأردني من خلال البيان الذي نشره عبر صفحته (الفيسبوك) عن شكره وتقديره الى الاتحاد العربي الذي يرأسه القطري خليل المهندي على منح الأردن حق استضافة هذه البطولة.

وتعد اقامة البطولة في الأردن مكسبا كبيرا، حيث ينتظر أن يحصل الاتحاد وحسب بنود الإتفاقية على 14 طاولة وارضيات الى جانب أرباح البطولة.

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