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الأردن يستضيف الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات رسميا

11:16 م2022-11-25
بطل الأردن للراليات العام 2021 شادي شعبان خلال مشاركة له في أحد الراليات.-(من المصدر)

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أيمن وجيه الخطيب – صوت أعضاء الدول المنتسبة للمجلس العالمي لرياضة السيارات، من خلال التصويت الإلكتروني لاعتماد روزنامة بطولات الراليات العالمية والأوروبية والشرق أوسطية للعام المقبل، حيث تم الموافقة على الروزنامة الجديدة وسيتم توزيعها على الأعضاء خلال الأيام المقبلة.
بطولة العالم للراليات َالبالغ عددها 13 راليا، حيث سيتم اعتماد 5 منها، ضمن بطولة العالم للواعدين، والتي توفر للمواهب الشابة والصاعدة الفرصة لإظهار قدراتهم وتنمية خبرتهم على المستوى العالمي.
ويستضيف الأردن الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات بالفترة من 18 – 20 أيار (مايو) المقبل.
وتنطلق بطولة الشرق الأوسط رسميا في شهر كانون الثاني (يناير)من خلال رالي عمان وتنتهي في أيلول (سبتمبر) من خلال رالي قبرص.
وتم تقصير مدة البطولة لتنتهي في شهر أيلول (سبتمبر) وكانت تمتد عبر السنوات حتى شهر تشرين الثاني(نوفمبر) في كل عام.

11:16 م2022-11-25
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