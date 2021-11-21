الأردن يستضيف النسخة السادسة من المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

عمّان-الغد- تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين، يستضيف الأردن في 24 من شهر تشرين الثاني الحالي المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي بنسخته السادسة ، بعنوان “إعادة بناء استراتيجيات التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل تفاعل ومشاركة بشرية أفضل”.

وقال بيان لشركة لحظات الإبداع، ان المنتدى سيناقش التوجهات الجديدة لصناعة المحتوى بما ينسجم والتطورات الجديدة التي أحدثتها جائحة كورونا لضمان الحفاظ على تفاعل ومشاركة الجمهور، إضافة إلى مناقشة أفضل الاستراتيجيات التي تنفذها الشركات العالمية الأكثر نجاحاً في تسويق منتجاتها. ويشارك في المنتدى شركات التسويق والعلاقات العامة وشخصيات إعلامية ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة لحظات الإبداع، أيمن ارشيد، إن المنتدى سيناقش أبرز التجارب والأفكار المبتكرة في مجال التسويق، كما سيسلط الضوء على أفضل الممارسات الناجحة في هذا المجال بما يعود بالفائدة على الشركات والعلامات التجارية والحكومات والأفراد.

يشار إلى أن فعاليات المنتدى تتضمن توزيع جائزة “التواصل الاجتماعي العالمي”، وهي الجائزة الأولى من نوعها عالمياً، التي سيتم من خلالها تكريم المؤسسات والعلامات التجارية التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي ضمن خططها التسويقية وتتبع طرقا إبداعية ومحتوى مبتكرا للتواصل مع جمهورها.

ومن أبرز المتحدثين في المنتدى ، وزيرة السياحة الأسبق والشريك الإداري في شركة “ادففيس” للاتصال الاستراتيجي، سوزان عفانة، ووزير الشباب السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نماء للاستشارات الاستراتيجية الدكتور فارس بريزات ، والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الأسبق/ مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الأسبق محمد قطيشات، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات.

في حين يتحدث من خارج الأردن، نائب رئيس شبكة “سي.ان.ان” ومسؤولة الخدمات العربية، كارولين فرج، والإعلامي اللبناني ورئيس مؤسسة تكريم، ريكاردو كرم، والسيناريست والمؤلف المصري ومدير مجموعة العدل، الدكتور مدحت العدل.

–( بترا)