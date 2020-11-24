الأردن يستضيف “باها” الشرق الأوسط للراليات وكأس السباقات الرقمية

أيمن وجيه الخطيب

عمان – يستضيف الأردن “الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها” في شهر آذار (مارس) المقبل، والذي سيقام في مدينة العقبة، كما يستضيف الأردن الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، وسيتم اعتماد السباقين رسميا من قبل الاتحاد الدولي في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وأعلنت قطر استضافتها للجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.

وبناء عليه سيتم بناء روزنامة أنشطة رياضة السيارات للعام المقبل لكي لا تتضارب مع البطولات، ووفق روزنامة رياضة السيارات الأردنية سيتم اقامة كأس الشرق الأوسط وشمال افريقيا “مينا زون” للسباقات الرقمية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للسيارات.

وتوقفت رياضة السيارات في ظل جائحة كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لعودة الحياة لرياضة السيارات، وعادت عجلة الدوران لرياضة السيارات في شهر تموز (يوليو) الماضي بعد توقف دامت طويلا، وبناء على الخطة الجديدة للأردنية لرياضة السيارات المُعدلة للعام الحالي، والتي تأثرت بطبيعة الحال بسبب توقف القطاع الرياضي في الأردن، تم اقامة 12 سباقا للرالي والسرعة والدرفت والدفع الرباعي والكارتينع وسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان، اضافة إلى كأس الأردن لسباقات السيارات الرقمية.

وكانت الروزنامة الأردنية لرياضة السيارات للعام الحالي قبل جائحة كورونا تضم 23 سباقا في مختلف السباقات من أهمها: سباق باها الأردن “بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها”، و4 راليات محلية، اضافة إلى رالي الأردن الدولي و5 سباقات للسرعة “سبيد تيست”، و5 سباقات للكارتينغ و4 سباقات للدرفت، و3 سباقات للدفع الرباعي وسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان.

الغاء 3 راليات للشرق الأوسط

وتأثرت بطولة الشرق الأوسط للراليات بسبب جائحة كورونا حيث تم الغاء 3 راليات من أصل 5 وهي: الأردن وقطر ولبنان، وتم تتويج السائق القطري ناصر بن صالح العطية بطلا للشرق الأوسط للراليات للمرة السادسة عشرة في مسيرته.

كم تأثرت بطولة العام بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها 2020، حيث تم الغاء 5 سباقات من أصل 10 وهي: الأردن وايطاليا واسبانيا وهنغاريا ودبي.