الأردن يستضيف بطولة الملاكمة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية

عمان -الغد – أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، منح الأردن حق استضافة بطولة الملاكمة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا، التي ستقام في العاصمة عمان في الفترة ما بين 3-11 آذار(مارس) المقبل.

وجاء هذا القرار بعد إلغاء استضافة مدينة ووهان الصينية للبطولة والتي كان من المقرر أن تنطلق في الفترة ما بين 3-14 شباط (فبراير) المقبل، بسبب تطورات فايروس كورونا في المدينة الصينية، ما استدعى اتخاذ قرار مشترك اتخذته كل من اللجنة التنظيمية للملاكمة التابعة للجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الصينية.

وبحسب اللجنة الأولمبية الدولية فقد تقرر منح الأردن حق استضافة البطولة، بعد الملف الذي تقدمت به اللجنة الأولمبية الأردنية، للتأكد من إقامة البطولة ضمن سياقها الزمني، بما يخدم مصلحة الرياضيين الذين يستعدون للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة ما بين 24 تموز (يوليو) وحتى 9 آب (أغسطس) المقبل.

وستعمل اللجنة المنظمة المحلية على مشاركة كافة التفاصيل اللوجستية مع اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الوطنية للملاكمة في البلدان المشاركة في غضون الأيام القليلة القادمة.

وعبرت اللجنة التنظيمية للملاكمة التابعة للجنة الأولمبية الدولية عن شكرها للدول التي تقدمت بملف استضافة الألعاب والتي قدمت دعمها الكبير للتأكد من إقامة البطولة التي تعتبر بوابة العبور للألعاب الأولمبية.