الأردن يستضيف بطولة دولية للتايكواندو للاجئين

أيمن وجيه الخطيب – أشاد رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو تشونغ ون تشو، بالإنجازات التي حققها الاتحاد الأردني برئاسة سمو الأمير راشد بن الحسن، ودوره في تطوير اللعبة، ما ساهم في اعتلاء لاعبي المنتخبات الوطنية منصات التتويج على مختلف الاصعدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الأردن في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتايكواندو الذي اقيم على هامش بطولة العالم للناشئين والناشئات المقامة حاليا في العاصمة البلغارية صوفيا، بحضور الدول الأعضاء ورئيس الاتحاد الدولي.

وقال الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات الذي تابع الاجتماع عبر تقنية “زووم”، أن الاجتماع شهد اشادة الاتحاد الدولي بالتايكواندو الأردنية التي تثبت حضورا لافتا في كل المحافل العالمية.

وقال العبداللات في تصريح لـ”الغد”: سنستضيف بطولة دولية للاجئين العام المقبل، تمشيا مع توجهات الاتحاد الدولي للتايكواندو، للمساهمة في تفعيل ودعم مشاركة اللاعبين اللاجئين في هذه البطولة حيث حظيت فكرة تنظيم الأردن لبطولة الأمل والطموح للتايكواندو للاجئين للمرة الأولى العام الحالي ترحيبا كبيرا عند الاتحاد الدولي للتايكواندو، حيث اقيمت البطولة بالتعاون مع اتحاد التايكواندوالمؤسسة الإنسانية للتايكواندو، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مخيمات اللاجئين في الزعتري والأزرق، إضافة إلى اللاجئين من مختلف مناطق المملكة والذين يمثلون الأندية التابعة لاتحاد التايكواندو ضمن 3 فئات عمرية.

وأضاف :” أكد رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو دور الأردن في دعم التايكواندو بما في ذلك تنظيم هذه البطولة التي انصفت اللاعبين اللاجئين، ما أدى لإدراجهم ضمن برامج وخطط الاتحاد الدولي للتايكواندو والمؤسسة الإنسانية وإقامة البطولات خارج المخيمات، بما يساهم في تعزيز المفهوم الإنساني للرياضة ودورها في صقل مواهب الشباب وتمكينهم في مجتمعاتهم واستثمار طاقاتهم نحو الأفضل.

ونوه العبداللات :” يحضر الأردن كافة اجتماعات الاتحاد الدولي للتايكواندو والاتحاد الآسيوي للاطلاع على كافة المستجدات في رياضة التايكواندو”.

وتم خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتايكواندو المصادقة على التقريرين الإداري والمالي، للعام 2021 ، وتم استعراض آخر مستجدات القوانين الجديدة للاتحاد الدولي للتايكواندو، وطرق تطوير التايكواندو على المستوى الإقليمي، وتم استعراض فيديو عن الأردن لبطولة الأمل والطموح للتايكواندو 2022.