الأردن يستضيف بطولة غرب آسيا لأندية السيدات

عمان – الغد – أكدت اللجنة النسوية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، على مساعيها الرامية على تطوير القطاع النسوي على مستوى الإقليم، وتحقيق إنجازات ملموسة تترجم على الواقع عبر النتائج الإيجابية في مختلف البطولات.

وعقدت اللجنة النسوية اليوم الإثنين إجتماعها الأول برئاسة سوزان شلبي أمين عام الإتحاد الفلسطيني إلى جانب العضوات أمل بو شلاخ من الإمارات نائباً لرئيسة اللجنة، الشيخة نورة الصباح (الكويت)، ستيفاني النبر (الأردن) والشيخة حصة آل خليفة (البحرين) التي حضرت نيابةً عن ضوى بنت خالد آل خليفة التي غابت بداعي السفر، وبحضور أمين عام إتحاد غرب آسيا خليل السالم.

وافتتح السالم الإجتماع الذي أقيم في فندق “سويس – بل اوتيل سيف” في البحرين، بكلمة ترحيبية باللجنة الجديدة وشكرها على دعمها المتواصل للعبة.

وأكد الأمين العام على الدور الذي ستلعبه اللجنة في دعم مخططات الكرة النسوية في الإقليم، باعتبار أنها تضم عضوات يمثلن اتحادات لها حضور فاعل مع الكرة النسوية ووصلت إلى مراحل متطوّرة، وتعمل باستمرار لرفع مستوى اللعبة وتقدّمها في المنطقة.

كما توجّه بالشكر للبحرين على استضافة بطولة الشابات دون 18 عاماً بنسختها الثانية مثنياً على جهود الإتحاد البحريني في التنظيم وإنجاح البطولة.

بدورها، أعربت شلبي عن سعادتها بالتئام اللجنة بعد انقطاع دام نحو 6 سنوات مؤكدة أن اللجنة ستسعى لأن تكون هذه السنة بداية جديدة للكرة النسوية.

وثمنت الإتحاد البحريني على استضافة بطولة الشابات متوجهةً بالشكر في الوقت ذاته لسمو الأمير علي بن الحسين على لإحياء وتفعيل اللجان وإطلاق سلسلة نشاطات ودورات أقيمت خلال العام المنصرم وتستمر لغاية العام الحالي.

وتابعت شلبي: “إعادة تفعيل اللجنة مع هذه الانطلاقة والزخم للكرة النسوية يدفعنا للتفاؤل والعمل بجهد أكبر وإحداث نقلة نوعية في الأجهزة الفنية، الطبية وكل النواحي التي تطال اللعبة”.

واستعرضت شلبي البطولات النسوية التي أقيمت في العام 2019 مثنيةً على نجاحها بشكل كبير ومؤكدة أن العمل سيستكمل لإحداث نجاح أكبر وتطوير.

وبعدما صادقت اللجنة على محضر جلستها الأخيرة المنعقدة بتاريخ 28-2-2014 في الكويت، انتقلت لبحث أمور المسابقات للعام 2020.

ووافقت اللجنة على استضافة الكويت لبطولة الناشئات دون 15 عاماً بنسختها الثالثة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، واستضافة الاتحاد الاماراتي لبطولة الشابات دون ١٨ عاماً بنسختها الثالثة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويسعى اتحاد اغرب آسيا وضمن استراتيجيته لتطوير كرة القدم النسوية، وبعد تنظيم أول بطولة للأندية النسوية خلال العام 2019 والتي حققت نجاحاً باهراً على جميع الأصعدة الفنية والإدارية، لتنظيم بطولة لأندية السيدات خلال العام 2020 والتي ستستضيفها مدينة العقبة في الأردن أواخر العام الحالي.

كما تم الإتفاق على تنظيم بطولة منتخبات السيدات بنسختها السابعة خلال العام 2021 كبطولة تحضيرية للتصفيات الآسيوية وذلك لعدم وجود بطولات للمنتخبات على أجندة الإتحاد الآسيوي هذا العام.

وبهدف تطوير البطولة، سيتم رفع عدد الفرق المشاركة لثمانية فرق، بحيث يتم فتح باب المشاركة لجميع الدول الأعضاء ودعوة الفريق الحاصل على المركز الأول في الدوري المحلي للمشاركة في البطولة، وفي حال لم يصل عدد الفرق لثمانية، سيتم دعوة الفريق الحاصل على المركز الثاني من الإتحاد الحاصل على المركز الأول في النسخة السابقة