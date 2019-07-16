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الأردن يستضيف بطولة كأس الرئيس للتايكواندو 2020

منذ ساعتين

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خالد المنيزل 

عمان – منحت الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للتايكواندو، الأردن شرف استظافة بطولة كأس الرئيس المصنفة من عيار النجمتين، والمقرر اقامتها خلال الفترة من 25 – 28 شباط (فبراير)  العام المقبل، جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الآسيوي الذي عقد الثلاثاء في عمان اليوم برىاسة رئيس الاتحاد الآسيوي  د . لي، بحضور22 عضوا.

وقد تم إستعراض ملفات الإستضافة من الدول الأعضاء الراغبة بإستضافة هذه البطولات وتقدم لها كل من إيران، الهند، فلسطين، ونال الأردن 11 صوتا، بينما تم اسناد تنظيم بطولة آسيا للكبار والبومسي خلال العام 2020 لجمهورية لبنان، وحضر الإجتماعات من الأردن ذيب الكردي كونه عضو المكتب التنفيذي، بينما حضر اجتماع الجمعية العمومية عضو الاتحاد المقدم علاء الجعافرة.

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