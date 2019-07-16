الأردن يستضيف بطولة كأس الرئيس للتايكواندو 2020

خالد المنيزل

عمان – منحت الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للتايكواندو، الأردن شرف استظافة بطولة كأس الرئيس المصنفة من عيار النجمتين، والمقرر اقامتها خلال الفترة من 25 – 28 شباط (فبراير) العام المقبل، جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الآسيوي الذي عقد الثلاثاء في عمان اليوم برىاسة رئيس الاتحاد الآسيوي د . لي، بحضور22 عضوا.

Jordan hosts 2019 Taekwondo Asian games, today the president of world taekwondo is delivering WT Asia 13th Kyorugi & 8th poomsae coach license course in Amman #jordan #youth pic.twitter.com/TqDvM5yxSB — Wala' AL Jallad (@Walajallad) July 15, 2019

وقد تم إستعراض ملفات الإستضافة من الدول الأعضاء الراغبة بإستضافة هذه البطولات وتقدم لها كل من إيران، الهند، فلسطين، ونال الأردن 11 صوتا، بينما تم اسناد تنظيم بطولة آسيا للكبار والبومسي خلال العام 2020 لجمهورية لبنان، وحضر الإجتماعات من الأردن ذيب الكردي كونه عضو المكتب التنفيذي، بينما حضر اجتماع الجمعية العمومية عضو الاتحاد المقدم علاء الجعافرة.