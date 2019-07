الأردن يستضيف بطولة كأس الرئيس للتايكواندو 2020

خالد المنيزل

عمان – منحت الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للتايكواندو، الأردن شرف استظافة بطولة كأس الرئيس المصنفة من عيار النجمتين، والمقرر اقامتها خلال الفترة من 25 – 28 شباط (فبراير) العام المقبل، جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الآسيوي الذي عقد الثلاثاء في عمان اليوم برىاسة رئيس الاتحاد الآسيوي د . لي، بحضور22 عضوا.

Jordan hosts 2019 Taekwondo Asian games, today the president of world taekwondo is delivering WT Asia 13th Kyorugi & 8th poomsae coach license course in Amman #jordan #youth pic.twitter.com/TqDvM5yxSB

— Wala' AL Jallad (@Walajallad) July 15, 2019