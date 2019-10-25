الأردن يستضيف بطولتي شباب وناشئي العرب للمصارعة

عمان-الغد- وافق الاتحاد العربي للمصارعة، على إقامة البطولة العربية للناشئين والشباب، في عمان خلال تموز (يوليو) من العام المقبل، وفق ما جاء في اجتماع الاتحاد العربي للمصارعة الذي عقد في مدينة السليمانية العراقية الأسبوع الماضي.

وذكر رئيس الاتحاد العربي زامل الشهراني، أن اختيار الأردن جاء لقناعة اعضاء الاتحاد والمكتب التنفيذي بأن الأردن نجح بامتياز بإستضافة أكثر من بطولة عربية، الى تواجد كافة الدول في الاتحاد العربي في البطولات التي تقام في عمان.

وتم انتخاب عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد المصارعة صالح العبداللات، عضوا في اتحاد غرب آسيا خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، ووافق الاتحاد العربي على البدء بالعمل على إعادة النشاط النسوي الى بطولات الاتحاد العربي خلال العام المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية للناشئين والشباب، إحتل المركز الثالث بالمجموع العام في البطولة العربية للناشئين والشباب، التي اقيمت في مدينة السليمانية العراقية، ونال اللاعبون ذهبية وثلاث فضيات وثلاث برونزيات جاءت وفق التالي: نال المنتخب الوطني للناشئين ذهبية بواسطة يحيى حسين أبو طبيخ بوزن 71 كغم، ونال محمد زريقات فضية وزن 81 كغم، بينما نال المنتخب الوطني للشباب فضيتان بواسطة أحمد المرافي لوزن 67 كغم، وليث محمد بوزن 87 كغم، بينما نال المنتخب 3 برونزيات عن طريق باسل القاضي بوزن 97 كغم، عمر سعادة بوزن 72 كغم، محمد ضامن بوزن 63 كغم. وفي المصارعة الحرة، نال اللاعب محمد زريقات برونزية وزن 71 كغم (ناشئين)، بينما نال كل من عبدالكريم أبو دعيج برونزية وزن 74 كغم، وباسل القاضي برونزية وزن 97 كغم (شباب).

الى ذلك، باشرت المنتخبات الوطنية الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية للرجال، وبطولة إبراهيم مصطفى الدوليتين، التي ينظمهما الاتحاد المصري للمصارعة خلال الفترة من 21-28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في القاهرة، بينما وافق نادي أبو نصير على المشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في مصر بالفترة ما بين 26-28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتم تسمية عضو الاتحاد آلاء المجالي رئيسا للوفد. وتدرس اللجنة الفنية باتحاد المصارعة، ترشيح اللاعبين الذين سيمثلون الأردن في البطولة، بعد العودة من المشاركة في البطولة العربية للناشئين والشباب في العراق، ومن أبرز اللاعبين المرشحين لمنتخب الرجال كل من: عمرو سعادة، أحمد خشان، سلطان القاضي، أحمد المرافي وسلطان ضامن.