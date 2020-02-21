الأردن يستضيف تصفيات التايكواندو المؤهلة إلى دورة طوكيو

عمان – الغد- أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو، صباح اليوم الجمعة، عن منح الأردن شرف استضافة تصفيات رياضة التايكواندو المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ودورة الألعاب البارالمبية (بارالمبيك طوكيو ٢٠٢٠) عن قارة آسيا وذلك خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ من شهر أبريل القادم.

وقرر الاتحاد الدولي للتايكواندو إلغاء إقامة التصفيات في مدينة ووشي الصينية بسبب فيروس كورونا ليفتح الاتحاد الآسيوي بعد ذلك باب الترشح للدول الراغبة في الاستضافة حيث تقدمت الأردن وإيران بملفي طلب إستضافة.

وأجرى الاتحاد الآسيوي بعد ذلك عملية تصويت إلكترونية لاختيار الدولة المستضيفة من قِبل أعضاء المكتب التنفيذي ليتم اختيار الأردن لإستضافة هذا الحدث.

وسيتأهل من خلال تصفيات قارة آسيا ١٦ لاعباً ولاعبة في ثماني أوزان حيث سيتأهل أول وثاني كل وزن للأولمبياد.

وتعتبر هذه ثالثة بطولة تأهيلية لأولمبياد طوكيو تستضيفها الأردن بعد تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة وتصفيات الملاكمة عن قارتي آسيا وأقيانوسيا وتصفيات التايكواندو عن قارة آسيا.