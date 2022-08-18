الأردن يستضيف قمة عربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) وبالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية القمة العربية الأولى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فندق كيمبنسكي في عمان خلال الفترة من 29 تشرين اول الى الأول من تشرين الثاني القادم.

وتهدف هذه القمة التي ستستضيف المؤسسات العربية والإقليمية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مساعدة الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وزيادة طرق الحصول على الموارد المالية والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وتعزيز قدرة هذه الشركات على التوسع والنمو، كما ستعمل القمة كمنصة إقليمية للجمع بين القادة الوطنيين والدوليين من القطاعين العام والخاص للدفاع عن السياسات والاستراتيجيات الشاملة المطلوبة لدعم الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة.

واستقبل السيد عبدالفتاح الكايد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية السيد كريم حسان المدير التنفيذي لمركز الإسكوا للتكنولوجيا والسيد نائل الملقي المدير الإقليمي لمكتبها في عمان بحضور الدكتور يوسف العبدالات نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة حيث أكد الكايد عن سعادته باختيار الأردن لإقامة هذه القمة وثقة الاسكوا بالمؤسسة لاختيارها في التعاون لاستضافة القمة بحضور ما يزيد عن 200 شخصية عربية ودولية يمثلون المؤسسات النظيرة والداعمة لتطوير المشاريع الريادية في الوطن العربي، وأكد وان المؤسسة تعتبر المظلة الرسمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والريادية في الأردن حيث يأتي استضافة هذه القمة في العيد الخمسين من عمر المؤسسة التي قدمت الدعم الى ما يزيد عن 10 الاف منشآه اقتصادية اردنية.