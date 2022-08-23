الأردن يستضيف نهائيات كأس “تويوتا جازو” للسباقات الرقمية – صور

عمان – الغد- يستضيف الأردن نهائيات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لموسم 2022 بالفترة ما بين 6-8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، ممثلة بفريق “تويوتا جازو للسباقات”.

وتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وتحت رعاية رسمية من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).



ويتنافس أمهر سائقي أجهزة المحاكاة من الأردن وعُمان وقطر والسعودية والبحرين وموريتانيا في الجولة الثالثة والنهائية، لحجز قاعدهم في النهائيات .

ويشارك في التصفيات 12 متسابقا من كل بلد، وتقام الجولة الثالثة في عُمان يوم الخميس 25 آب (أغسطس)، وتليها قطر يوم السبت 27 من ذات الشهر، وبعدها البحرين في اليوم التالي، ومن ثم السعودية يوم الإثنين 29 من نفس الشهر في حين تختتم موريتانيا التصفيات يوم الأربعاء 31 من الشهر ذاته .

وسيخوض السائقون من كل بلد حصة تجارب حرة تمتد لفترة 10 دقائق للاعتياد على المسار والدخول في أجواء المنافسات، قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر جدية، ألا وهي حصة تأهيلية من 7 دقائق تحدد ترتيب شبكة الانطلاق لسباق “سبرينت” من 7 لفات حول حلبة أوتوبوليس الدولية اليابانية الشهيرة، الذي ستحدد نتائجه ترتيب الانطلاق للسباق النهائي والحاسم.



وقبل السباق النهائي تهدأ حدة التنافس لخمس دقائق من التجارب، يعود بعدها السائقون ليكملوا سباقا أخير من 11 لفة حول الحلبة البالغ طولها 4.673 كلم، ليضمن السائقان اللذان يعبران خط النهاية بالمركزين الأول والثاني في السباق النهائي المحلي التأهل مباشرة إلى النهائيات، على أن يحتفظ صاحب المركز الثالث بورقة الاحتياط في حال لم يتمكن أيّ من المتأهليْن حضور نهائيات “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” لموسم 2022.

وبعد النجاح الاستثنائي الذي حققه كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسخته الأولى العام الماضي، يعود هذه السنة ليطال شريحة أوسع من المتنافسين وبهيكلية متطورة تشمل جولات تأهيلية محلية تضمن للجميع فرصة إظهار مواهبهم والفوز لتمثيل بلدانهم في النهائيات.



وستُنقل التصفيات التأهيلية مباشرة عبر قناة البطولة على قناة “ديزيرت فوكس رايسينج” عبر يوتيوب.