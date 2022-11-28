الأردن يستضيف ورشتي عمل لتأهيل أنظمة الزيتون المتعددة الوظائف والمراعي في الغابات الحرجية

بهدف دعم الابتكار لتأهيل أنظمة الزراعات الحرجية، يسرّ كل من المركز الوطني للبحوث الزراعية (NARC)، ووكالة الغابات الإقليمية للأراضي والبيئة في سردينيا (FORESTAS) وإتحاد المختبرات الحية عبر الحدود للزراعة الحرجية (LIVINGAGRO)، الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في ورشتي عمل تنظمان في فندق موفنبيك في عَمّان، الاردن.

ففي 13 و 15 ديسمبر 2022 على التوالي، تستضيف الاردن “ورشة عمل لتأهيل أنظمة الزيتون المتعددة الوظائف” و”ورشة عمل لتأهيل المراعي في الغابات الحرجية”، واللتين تشكلان فرصة فريدة للتأكيد على الدور الإجتماعي والاقتصادي المتنامي للزراعة الحرجية في دول حوض البحر المتوسط لاسيما حقول الزيتون والمراعي في الغابات الحرجية.

وتأتي هاتان الورشتان لتسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض أحدث الابتكارات والتأكيد على الحلول عالية التقنية والمشاركة في تصميمها بغية تحقيق أقصى مستويات الربحية، الاستدامة والتنوّع البيولوجي في ظل محدودية الموارد والقيود البيئية المفروضة.

من هنا، وجّهت الجهات المنظمة الدعوة لرجال الأعمال وصانعي القرار والباحثين في الشأن الزراعي والشركات الخاصة والمهتمين بقضايا الزراعة الحرجية، لاسيما تلك المتعلقة بأنظمة الزيتون والمراعي في الغابات الحرجية، لحضور هذين الحدثين عبر التسجيل للمشاركة إما شخصياً أو عبر الانترنت في سلسلة من المناقشات والحوارات كما والاجتماعات الهامشية التي تُديرها نخبة من الضيوف المتخصصين المرموقين. من شأن هذه الاجتماعات أن تُتيح المجال أمام المشاركين للإطلاع على أحدث الإبتكارات التكنولوجية، إرساء الاسس لعلاقات التعاون الخارجية وإيجاد شركاء أعمال جدد.

تجدر الإشارة إلى أن الإتحاد الاوروبي يُساهم في تمويل مشروع المختبرات الحية عبر الحدود للزراعة الحرجية (LIVINGAGRO) عبر برنامج ENI CBC Med 2014-2020 ، ويتم تنفيذه في إيطاليا واليونان ولبنان والأردن. يهدف المشروع إلى دعم التعليم والبحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما في ذلك تبادل نتائج البحوث، من خلال إنشاء مختبرين حيين، أحدهما لأنظمة الزيتون متعددة الوظائف (المختبر الحي 1) والآخر للغابات الحرجية (المختبر الحي 2).