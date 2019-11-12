الأردن يستقبل مباريات المنتخب العراقي بتصفيات المونديال

عمان – الغد – استقبل اليوم الثلاثاء الأمين العام سيزار صوبر، رئيس الإتحاد العراقي عبد الخالق مسعود، والقائم بأعمال السفارة العراقية في عمان منيف علي، ورئيس الجالية العراقية بالاردن محمد البلداوي والوفد المرافق، في مقراتحاد كرة القدم.

وقدم الوفد العراقي، شكره واعتزازه وتقديره، للاتحاد الاردني برئاسة سمو الامير علي بن الحسين، على استضافة مباريات المنتخب العراقي امام نظيريه الايراني والبحريني يومي 14 و19 الحالي على ستاد عمان، بعد قرار الاتحاد الدولي “فيفا” بنقل اللقاءين من البصرة.

وأكد صوبر في بداية اللقاء، أن توجيهات سمو الأمير علي بن الحسين، تشدد دوماً على تسخير كل امكانيات الاتحاد، لتذليل اي صعوبات تواجه كرة القدم العراقية، بدعم مختلف المنتخبات، واستضافة وتنظيم المباريات والمعسكرات.

كما اوضح بان اتحاد كرة القدم يعمل على مدار الساعة، لضمان انجاح تنظيم مباراة المنتخب العراقي امام نظيره الايراني الخميس المقبل، ثم مواجهة البحرين 19 الحالي، وفقاً لمتطلبات الاتحاد الدولي “فيفا”، مع تقديم أي دعم لوجيستي أو مبادرة تخدم الكرة العراقية بشكل عام، وتعزز مسيرة “اسود الرافدين” في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.

من جانبه، قدم رئيس الإتحاد العراقي عبد الخالق مسعود شكره لسمو الأمير علي بن الحسين، ولاسرة اتحاد كرة القدم الاردني على استقبال مباريات العراق، مؤكد أنه سيلعب في بلده الثاني بين أهله، مستذكراً مواقف سموه في دعم الكرة العراقية باستمرار، من حيث استضافة المنتخبات العراقية بكامل فئاتها، الى جانب مساهمته الكبيرة في دعم ملف رفع الحظر عن اقامة المباريات الرسمية بالعراق.

بدوره، أكد القائم بأعمال السفارة العراقية في عمان منيف علي، على عمق العلاقات الاردنية العراقية، معرباً عن شكرا وتقديره لاسرة اتحاد كرة القدم على استضافة المباريات، مقدراً الجهود المبذولة لإنجاحها.

في المقابل، وجه رئيس الجالية العراقية بالاردن محمد البلداوي رسالة محبة من الجمهور العراقي، للاردن واسرة اتحاد كرة القدم، على حفاوة الاستقبال والمواقف الاخوية المستمرة.

وأعقب الزيارة مؤتمراً صحفياً بحضور صوبر الى جانب رئيس الإتحاد العراقي، جرى خلاله التأكيد على تفاصيل التنظيم والاستضافة للمباراتين.