74 مليون دولار مستوردات الأردن من الأرز الأميركي خلال 2020

عمان – الغد – عقد اتحاد الارز الأميركي بالتعاون مع السفارة الاميركية ندوة في عمان الأول من امس لتجار الأرز الأردنيين.

وقالت السفارة الأميركية في بيان صحافي صدر عنها، إن المشاركين في الفعالية، ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية وغرفة التجارة الأميركية في الأردن وغرفة تجارة الأردن.

إن اتحاد الارز الأميركية من أكبر المدافعين عن مزارعي الأرز والمطاحن والتجار والشركات المتحالفة معهم، بما في ذلك أولئك الذين يصدرون الأرز إلى الأردن.

الأرز الأميركي المنشأ، المتواجد في الأسواق الأردنية منذ أكثر من 40 عاماً، والذي يشكل ما يقرب من 40 ٪ من إجمالي واردات الأرز في البلاد والذي يعد من أكثر أنواع الأرز شعبية في الأردن، يتم استيراده من قبل العديد من الشركات المحلية ويتم استخدامه يومياً في المنازل الأردنية، وهو موثوق به لجودته العالية ومذاقه الرائع.

بيتسي وارد، الرئيس والمدير التنفيذي لاتحاد الأرز في الولايات المتحدة الأميركية قالت: “تفخر صناعة الأرز في الولايات المتحدة بتوفير أحد أهم الأطعمة الأساسية في الأردن للمستهلكين الأردنيين، ونحن نقدر العلاقات طويلة الأمد التي تتمتع بها منتجاتنا داخل السوق الأردني”.

أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس حسن العمري أن واردات الأردن الغذائية من السوق الأميريكية تساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة من المواد الغذائية والسلع الأساسية، خاصة القمح والأرز والدواجن والذرة، حيث بلغت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة من مادة الأرز لعام 2020 ما قيمته أربعة وسبعون مليون دولار.

وشدد العمري على الحرص على العمل المشترك بشكل فعال لدفع العلاقات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة.

وصرحت المسؤولة الأميركية في القطاع الزراعي، إليزابيث ميلو، بأن هذا الحدث يوضح التزامنا بازدهار الأردن من خلال تزويد التجار الأردنيين بمعلومات عن تطورات السوق الحديثه والأكثر عملية.

وأضافت ميلو أن مبيعات الأرز الأميركية للأردن تظهر أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن لكلا البلدين، مما يؤدي إلى تطوير علاقة تجارية قوية تدعم التدفق المستمر للأرز الأميركي إلى الأردن. “يلعب الأرز الأميركي دوراً في الأمن الغذائي العام للأردن بأسعاره المعقولة، وتوافره وسهولة إيجاده بالأسواق. يمكنك الاعتماد على الولايات المتحدة لتزويدك بأرز عالي الجودة وبأسعار معقولة.”

قدم كبير الاقتصاديين الزراعيين من وزارة الزراعة الأميركية، بالإضافة إلى باحثي الأرز من كاليفورنيا وأركنساس، عرضاً خلال الندوة حول كميات الأرز في العالم ومحصول الأرز الحالي في الولايات المتحدة. تلا ذلك جلسة من الأسئلة والأجوبة بين أعضاء اللجنة وجميع المشاركين.

قال مارك هولت، رئيس اللجنة الفرعية لأرز الولايات المتحدة الأميركية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “نأمل أن نساعد الشركات الأردنية في نقل وشحن الإمداد الغذائي المستمر في جميع أنحاء العالم لصالح شركائنا التجار الأردنيين والمستهلكين الأردنيين”.

ويلتزم اتحاد الارز الأميركي بمواصلة عمله في السوق الأردني لزيادة وجود الأرز الأميركي ولتبادل المعلومات حول الجودة العالية، وتوافر الأرز الأميركي في الأسواق الأردنية.