الأردن يستورد من “إسرائيل” بـ 168 مليون دينار في الثلث الأول من 2022

أفادت بيانات حكومية رسمية، أن الأردن استورد من “إسرائيل” ما قيمته 168 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة مع 143 مليوناً في نفس الفترة خلال 2021، بارتفاع وصل إلى 17%.

وأظهرت البيانات التي نشرتها دائرة الإحصاءات العامة، واطلعت عليها “الغد” اليوم الاثنين، أن قيمة صادرات الأردن لـ”إسرائيل” في الفترة ذاتها، بلغت 24.5 مليون دينار، مقارنة مع 13 مليون دينار العام الماضي.

وسجلت الصادرات الأردنية لـ”الكيان” ارتفاعا نسبته نحو 88% هذا العام.

تفصيلاً، بلغت قيمة صادرات الأردن لـ”إسرائيل” في نيسان (أبريل) من العام الحالي، 5 ملايين دينار فيما بلغت قيمة المستوردات من الأخيرة 41 مليون دينار.

أما في آذار (مارس) 2022، فقد صدّر الأردن لـ”إسرائيل” بقيمة 8 ملايين دينار، واستورد منها بقيمة 42 مليون دينار.

وبلغت قيمة صادرات الأردن لـ”إسرائيل” 6.3 – 5.5 مليون دينار لشهر شباط (فبراير) وكانون الثاني (يناير) 2022، على التوالي، أما المستوردات من “إسرائيل” خلال الفترة ذاتها، بلغت 36 و47 مليون دينار على التوالي.

يشار إلى أن أبرز مستوردات الأردن من “إسرائيل” كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات الزراعية.

فيما كانت أبرز صادرات الأردن إلى الكيان الخضراوات والفواكه، منتجات الصناعة الكيماوية والمواد النسيجية ومنتجات صناعة الأغذية، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة للعام 2020.