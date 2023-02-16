الأردن يستورد 300 ألف جهاز لوحي العام الماضي

قال رئيس جمعيّة مستثمري الأجهزة الخلويّة أحمد علّوش، إنّ القطاع استورد نحو 303 آلاف جهاز لوحي “تابلت” عام 2022، بتبلغ قيمتها 7.5 مليون دينار.

و اضاف علوش في تصريح صحفيّ لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان قيمة الاستيراد لتلك الأجهزة شهدت انخفاضاً في العام 2022 بما نسبته 39 بالمئة عن العام 2021، الذي سجّل ما يزيد على 12 مليون دينار.

وقال، إنّ “التابلت” أصبح وسيلة للتعليم والترفيه والتفاعل سيما خلال الفترة التعلم عن بعد، مشيرا الى أهمية اختيار الجهاز المناسب الّذي يفي بالمتطلّبات لأطول فترة ممكنة، والتمكن من إعدادات الحماية، واختيار جهاز لوحيّ مناسب الحجم للطفل ويسهل حمله واستخدامه.-(بترا)