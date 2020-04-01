الأردن يستورد 310 آلاف برميل نفط من العراق في آذار

عمان- الغد- اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، اليوم الاربعاء، أن الكميات المستوردة من نفط العراق بلغت خلال شهر اذار الماضي حوالي 310 الاف برميل، بمعدل 10 الاف برميل يوميا.

وقالت زواتي في تصريح صحفي اليوم، ان مصفاة البترول الأردنية استقبلت منذ بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي لدى موقع المصفاة/ الزرقاء، في الخامس من أيلول 2019، ولغاية نهاية شهر اذار 2020، ما مجموعه 1ر2 مليون برميل وبمعدل يومي بلغ حوالي 10 الاف برميل.

وتقاسم 1195 صهريجا عراقيا وأردنيا خلال شهر اذار الماضي نقل كميات النفط الخام العراقي المستورد بموجب مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق في الثاني من شهر شباط 2019.

وقالت زواتي، ان عملية نقل النفط العراقي تتم حاليا وفقا للمعطيات التي فرضها فيروس كورونا، بتفريغ الصهاريج العراقية في صهاريج أردنية في المنطقة الحدودية بين البلدين.