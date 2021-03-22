الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء الجائحة

عمان – الغد- سُجلت 109 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و9269 إصابة جديدة في الأردن؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 544724 إصابة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الاثنين. –

ووصل عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 5985، بعد تسجيل 109 وفيات جديدة.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة قرابة 20.18%، مقارنة مع 18.89% يوم الأحد، وأُجري 45933 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 5523736 فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات ليوم الاثنين 7072 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 441239 حالة، ووصل عدد الحالات النشطة حاليّاً 97500 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الاثنين إلى المستشفيات 440 حالة، فيما غادرت 365 حالة، ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 3277 حالة.

وبشأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في إقليم الشمال، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 45%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 76%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 39%.

وفي إقليم الوسط وصلت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 71%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 78%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي إلى 46%.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 31%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 25%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 21%.

وتوزّعت الإصابات على 4510 في محافظة العاصمة عمّان، و1151 في محافظة إربد منها 101 في لواء الرمثا، و1096 في محافظة الزرقاء، و661 في محافظة البلقاء، و362 في محافظة المفرق.

وكذلك 280 في محافظة مأدبا، و259 في محافظة العقبة، و230 في محافظة الكرك، و223 في محافظة عجلون، و212 في محافظة جرش، و144 في محافظة الطفيلة، و141 في محافظة معان، منها 48 في لواء البترا.