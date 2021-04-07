الأردن يسجل هزة أرضية في مصر بقوة 3.8 درجات

عمان – سجل مرصد الزلازل الأردني فجر الأربعاء، زلزالا بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وقع على بعد 192 كم شمال شرق مدينة مرسى مطروح، غربي مصر.

وقال مدير المرصد غسان سويدان، في حديثه لـ هلا أخبار، إن الزلزال وقع عند الساعة 4:32 بالتوقيت المحلي للعاصمة عمّان.

وأكد سويدان، أنه لم يتم تبليغ المرصد من قبل المواطنين اذا ما شعروا بالزلازل، لافتا إلى أن الزلازل وقع على عمق 100 كيلو متر.

ويضم مرصد الزلازل الأردني المقام منذ عام 1983 ومركزة الرئيس وزارة الطاقة والثروة المعدنية 20 محطة رصد زلازل تلمترية و25 محطة رصد زلازل للحركة القوية عاملة على مدار الساعة الساعة، وتقوم برصد النشاط الزلزالي المحلي والإقليمي والعالمي.-(هلا اخبار)